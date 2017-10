Ambulancebroeders Zuid-Holland-Zuid halen ruim 4000 euro op voor Hersenstichting

De medewerkers van de ambulancedienst Zuid-Holland Zuid zijn weer terug in Zwijndrecht. Maandag begonnen ze aan een fietstocht van honderden kilometers om geld op te halen voor de Hersenstichting.

Onderweg fietsten ze langs ambulanceposten in alle uithoeken van het land. Het doel was om 1100 kilometer te fietsen, maar dat lukte niet. Vanwege de harde wind deze week hebben ze de route op een paar plekken moeten inkorten, zegt deelnemer Peter Kroon uit Zwijndrecht:

''Gisteren zaten we in het noorden van het land en daar was het windkracht acht tot negen. Er vielen bomen om, dus we konden in de ochtend niet fietsen. De helft is in de middag van Drachten naar Heeg toch nog op de fiets gestapt om wat kilometers te maken. We reden 60 kilometer, maar het voelde als 150 kilometer.''

Zijn vrouw Laura is ook ambulanceverpleegkundige en fietste mee. ''De laatste etappe ging door onze regio. Daar werden we heel leuk ontvangen, omdat een van de deelnemers in Rotterdam werkt. Daarna fietste de groep naar Barendrecht en Zwijndrecht.

De actie voor de Hersenstichting heeft tot nu toe ruim 4000 euro opgebracht.