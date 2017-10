Geen medailles voor marathonlopers door probleem in haven

De hardlopers van de marathon van Eindhoven krijgen zondag geen medaille als ze over de finish komen. De container met medailles staat nog vast in de haven van Rotterdam.

De organisatie meldt dat ze de medailles in het buitenland hebben laten produceren. De zending zelf is gecontroleerd en goed bevonden, maar zit in een container die als verdacht is aangemerkt.

Heel vervelend, zegt de organisatie. Deelnemers aan de marathon van Eindhoven krijgen de medaille na afloop per post toegestuurd.