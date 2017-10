FC Dordrecht wint doelpuntrijk duel van Eindhoven

FC Dordrecht heeft de ongeslagen thuisreeks ook tegen FC Eindhoven een goed vervolg gegeven. Aan De Krommedijk was het team van Gérard de Nooijer met 4-3 te sterk.

Al binnen tien minuten nam FC Dordrecht een voorsprong, toen Robert Mutzers met een bekeken schot van net buiten het doelgebied doelman Hooyberghs wist te passeren. Vlak voor rust verdubbelde Andreias Calcan de score, maar zijn doelpunt werd afgekeurd nadat de scheidsrechter Siemen Mulder verzuimde de voordeelregel toe te passen na een overtreding. Wel kreeg FC Dordrecht een strafschop die Denis Mahmudov verzilverde.

In de tweede helft gingen de Dordtenaren al snel door met scoren en maakte Jafar Arias met een intikker de 3-0. Nadat voormalig FC Dordrecht-speler Mart Lieder de 3-1 had gemaakt, was het Robert Mutzers die met zijn tweede doelpunt van de avond de marge weer op een verschil van drie doelpunten bracht.

Toch werd het in de slotfase nog spannend. Eerst maakte Dennis Van Vaerenbergh namens de Brabanders de 4-2. In minuut 88 maakte Herve Matthys zelfs nog de 4-3, maar gelukkig voor Dordrecht bleef het daarbij.

Door de overwinning klimt FC Dordrecht weer iets op de ranglijst van de Jupiler League. Het team van Gérard de Nooijer staat met 12 punten uit 8 duels nu op de achtste plaats.