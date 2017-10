Open dag AVR Rozenburg uit voorzorg afgelast

De open dag bij afvalverwerker AVR in Rozenburg is om veiligheidsoverwegingen afgelast. Het bedrijf vreesde dat er bij werkzaamheden mogelijk asbest is gebruikt.

"We hebben zaterdagnacht onderzoek laten verrichten door twee externe bureaus. Het is inmiddels duidelijk dat er in Rozenburg geen asbest is aangetroffen", vertelt woordvoerder Lars Walder.

Asbest in Amsterdam

In een van de verbrandingsketels van het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam is op vrijdagmiddag wel asbest aangetroffen. De kankerverwekkende stof zat in staalgritkorrels die bij onderhoudswerkzaamheden zijn gebruikt.

De leverancier van deze korrels werkt ook samen met de afvalverwerker in Rozenburg. Daarom is er besloten het zekere voor het onzekere te nemen en de open dag op zaterdag af te gelasten.

De AVR in Rozenburg zoekt nog naar een nieuwe datum voor de open dag.