Toch medaille voor marathonlopers

Lopers van de marathon van Eindhoven krijgen toch een medaille als ze de finish over zijn.Dat heeft de organisatie laten weten.

De medailles zaten in een als verdacht aangemerkte container in de Rotterdamse haven. De douane gaf de container in eerste instantie niet meteen vrij. Maar de douane in Rotterdam wijkt voor een keertje af van de regels.

"We zijn enorm blij', zei marathondirecteur Edgar de Veer tegen Omroep Brabant. ,,De douane vond het zonde om zoveel mensen te duperen. Daarom zijn ze voor één keer van de procedure afgeweken.''

De 25 duizend medailles worden in drie vrachtwagens van Rotterdam naar Eindhoven gebracht voor de marathon van zondag.