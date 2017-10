Papendrechts bedrijf waarschuwt voor wit asbest

Bij tal van straalwerkzaamheden in Nederland is de laatste maanden mogelijk wit asbest vrijgekomen. Daarvoor waarschuwt het Papendrechtse bedrijf Sibelco, dat het product Eurogrit in Nederland verkoopt.

In een brief aan de klanten schrijft het bedrijf dat 'er aanwijzingen zijn dat in het product Eurogrit wit asbest is terecht gekomen.' Ook wordt de gebruikers gevraagd hoe vaak de stof de laatste drie maanden is gebruikt.

Sibelco is een grote leverancier van het product. Het wordt gebruikt voor het stralen van allerlei objecten zoals ketels en panden. Bij dergelijke werkzaamheden zijn vermoedelijk asbestvezels vrijgekomen.

AVR in Rozenburg

De AVR heeft een open dag in Rozenburg afgezegd. Het bedrijf werd vrijdagmiddag geïnformeerd door Sibelco. Bij werkzaamheden in Rozenburg was ook Eurogrit gebruikt. Volgens een woordvoerder van AVR is uit de eerste resultaten gebleken dat er geen asbest is gemeten rond de plek van het werk. ''Maar we hebben nog niet alle resultaten binnen.''

Wit asbest

''Wit asbest is gevaarlijk'', zegt asbestdeskundige Yvonne Waterman. ''Je weet nooit of je er ziek van wordt. Dan blijkt vaak pas na 30 of 40 jaar.'' Waterman adviseert mensen die mogelijk met product in aanraking zijn gekomen om voorlopig te stoppen met roken. ''Asbestvezels en roken, dat is een hele gevaarlijke combinatie en kan het proces van asbest gerelateerde longkanker versnellen.''

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is door Sibelco geïnformeerd. De inspectie wacht op een inventarisatie en plan van aanpak van het bedrijf. Dat heeft, blijkt uit de brief aan klanten, een extern bedrijf de opdracht gegeven om nader onderzoek te doen.

Sibelco was zaterdag niet bereikbaar voor een reactie.