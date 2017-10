De Rijnmond Leesclub: De H is van Havik

Vorige maand lazen we Ons Soort Mensen van Juli Zeh, een prachtboek over een kleine gesloten gemeenschap waar het plaatsen van windmolens het dorp compleet op z’n kop zet.

Deze maand hebben we weer over een bijzonder onderwerp gelezen in De H is van Havik van de Britse auteur Helen MacDonald.

Helen Macdonald is zelf een ervaren valkenier. Uit zichzelf had ze nooit zo’n zin om een havik af te richten, omdat het erg felle en moeilijk af te richten dieren zijn. Maar dan sterft plotseling haar vader, fotograaf en valkenier Alisdair Macdonald, midden op straat in Londen. Helen is overweldigd door verdriet en besluit om haar rouw te verwerken door een havik te nemen, die ze Mabel noemt...

Het boek gaat niet alleen over het temmen van een havik, maar gaat vooral ook over rouwverwerking en de fascinatie voor het machtige dier. Het boek staat vol overpeinzingen over de dood, het leven, de liefde en de natuur.

Wat is het oordeel van de Rijnmond Leesclub? Luister hierboven mee!