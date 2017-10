Ada Kanters belde ons en vroeg:

We zitten nu in de periode van griep en verkoudheid. Er wordt geadviseerd niet meer in je hand te hoesten of te niezen maar in je elleboog, maar waar blijven die bacteriën dan?

