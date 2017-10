Kampioensduel Neptunus afgelast

Geen kampioenswedstrijd in het Neptunus Familiestadion

De kampioenswedstrijd tussen Curaçao Neptunus en L&D Amsterdam Pirates in de Holland Series is zaterdag afgelast. Het veld in het Neptunus Familiestadion is door de regen niet te bespelen.

Neptunus heeft tegen de Pirates nog één overwinning nodig om voor de achttiende keer landskampioen honkbal te worden. De stand in de Holland Series is 3-1 in het voordeel van de Rotterdammers. Zondag spelen Neptunus en Pirates weer tegen elkaar. De Holland Series gaan over zeven wedstrijden.