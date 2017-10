Briellenaar in gezicht gestoken bij verkeersruzie

Een 47-jarige automobilist uit Brielle is bij een verkeersruzie in Dordrecht door een fietser met een mes in het gezicht gestoken. De politie zoekt de fietser en vraagt getuigen zich te melden die mogelijk iets van de ruzie hebben gezien.

De Briellenaar wachtte vrijdag rond 18.00 uur op de Burgemeester de Raadtsingel in Dordrecht voor het rode licht. Toen hij wegreed stak opeens de fietser over. De automobilist kon een aanrijding voorkomen. De bestuurder stapte uit en sprak de fietser aan op zijn rijgedrag. Dat gesprek liep op ruzie uit. De automobilist sloeg de fietser in het gezicht. Die haalde een mes te voorschijn, waarmee hij de bestuurder in het gezicht verwondde. De Briellenaar gaf toe dat hij als eerste sloeg. "Hij is nu meer slachtoffer dan dader'', vertelt een politiewoordvoerder. De man heeft een snijwond van zijn wenkbrauw tot aan zijn neus. Zijn gezicht moest in het ziekenhuis gehecht worden.