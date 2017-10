Wereldbeker shorttrack: Knegt naar het zilver bij 500 meter

De Nederlandse shorttrackploeg is op de derde dag van de wereldbeker in Dordrecht met één medaille geëindigd. Sjinkie Knegt pakte op de 500 meter de zilveren plak. Hij zag alleen Samuel Girard uit Canada voor zich eindigen. De Zuid-Koreaanse Dae Heon Hwang werd derde.

Yara van Kerkhof kwam tijdens de 500 meter voor vrouwen ten val, waardoor ze vierde werd. De zege ging naar de Canadese Marianne St-Gelais, voor haar landgenote Kim Boutin. Martina Valcepina uit Italië pakte de bronzen medaille.

1500 meter

Bij de 1500 meter voor dames greep Suzanne Schulting net naast het eremetaal. Zij eindigde als vierde. De Zuid-Koreaanse Choi Min-Jeong pakte het goud. Valerie Maltais uit Canada veroverde het zilver en de Zuid-Koreaanse shorttrackster Shim Suk-Hee maakte met de bronzen medaille het podium compleet.

Ook bij de 1500 meter-heren hield Nederland geen medaille over. Knegt, vorig seizoen nog wereldbekerwinnaar, moest genoegen nemen met de vijfde plaats. Hwang uit Zuid-Korea was op deze afstand wel de beste. De tweede plaats was voor Shaolin Sandor Liu uit Hongarije. De Canadees Charles Hamelin werd derde.

De wereldbeker shorttrack in Dordrecht duurt tot zondag.