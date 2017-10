FNV in zaak asbest: 'Overheid moet nu optreden'

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet volgens de FNV optreden in de asbestzaak rond Eurogrit. ''Je moet als overheid direct optreden. Doe je dat niet, dan ben je nalatig", zegt bestuurder Aad in 't Veld van vakbond FNV.

Tata Steel in IJmuiden, een van de getroffen bedrijven, heeft een informatiepunt in het leven geroepen voor de medewerkers. Ze gaan de zaak ook met een speciaal team onderzoeken. FNV is blij dat Tata Steel adequate maatregelen heeft genomen. ''Je verwacht dat van alle bedrijven die de laatste maanden met dit spul hebben gewerkt. Werknemers, maar ook mensen die mogelijk met het spul in aanraking zijn gekomen, moeten worden geïnformeerd.''

Hij wijst ook naar de overheid. ''Blijkbaar hebben we het hier over een landelijk onderwerp. Dan ligt er een rol voor de overheid, in dit geval de inspectie SZW. Zeker als deze vrijdag al op de hoogte was.''

Sibelco

Het bedrijf Sibelco uit Papendrecht heeft donderdag alle afnemers en de inspectie SZW geïnformeerd dat producten van de laatste drie maanden van het straalgrit Eurogrit mogelijk wit asbest bevatten.

Shell

Ook in de Botlek en Europoort zouden inmiddels tal van projecten zijn stilgelegd. Het gaat onder meer om de straalwerkzaamheden bij de raffinaderij van Shell in Pernis. Volgens een woordvoerder is ook Shell momenteel bezig met een onderzoek naar de gevolgen van deze werkzaamheden.