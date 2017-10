Amateurvoetbal: Knappe comeback van Capelle

Capelle heeft zaterdag in de derde divisie een knappe 3-2 uitzege geboekt tegen Harkemase Boys. In de tweede helft stonden de Friezen nog met een 2-0 voorsprong.

Olaf van der Sanden, Sandin Avdic en Omar Gomez Shee (in de vijfde minuut van de blessuretijd) zorgden voor een Capelse overwinning. Capelle staat achtste met tien punten uit zes wedstrijden. "We hebben qua voetbal de beste wedstrijd van het seizoen gespeeld", aldus Capelle-trainer Winand van Loon over de zege van zijn ploeg.

De ene wedstrijd in Friesland is de andere niet, zo bleek bij het duel ONS Sneek-VV Spijkenisse. De gasten kregen tegen de hekkensluiter een pijnlijke 5-1 nederlaag te verwerken. Felino Jardim maakte het enige doelpunt voor de groen-witten. Promovendus Spijkenisse vindt zichzelf terug op de laatste plaats en heeft na zeven wedstrijden pas drie punten verzameld.

ASWH ging in eigen huis met maar liefst 5-0 onderuit tegen Jong FC Volendam. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht staat na zes wedstrijden met vijf punten op de veertiende plaats.

Tweede divisie

Barendrecht ging zaterdag met ruime cijfers onderuit tegen Koninklijke HFC. De ploeg van trainer Adrie Poldervaart werd met 5-1 verlies terug naar sportpark De Bongerd gestuurd. Na zeven wedstrijden staat Barendrecht in de middenmoot met acht punten.

Jong Sparta wacht nog steeds op de eerste zege van het seizoen. De beloften uit Rotterdam hielden op Het Kasteel FC Lienden in evenwicht (2-2). Youri de Winter was tweemaal trefzeker voor de Rotterdammers. Jong Sparta staat in de tweede divisie in de gevarenzone met drie punten uit zeven wedstrijden.

Excelsior Maassluis en Kozakken Boys kwamen ook niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Sefa Kurt maakte vlak voor tijd gelijk voor de Tricolores. Het team van coach Jeroen Rijsdijk kon alleen op de eerste speeldag van het seizoen winnen. Excelsior Maassluis bivakkeert in de middenmoot van zeven punten uit net zoveel duels.

Hoofdklasse A

De derby tussen Smitshoek en SteDoCo eindigde in een 2-2 gelijkspel. Voor de oranjehemden maakten Bart Deprez en Erwin Bravenboer de treffers. Morris van den Brink en een eigen doelpunt van Varela Ribeiro waren verantwoordelijk voor de twee doelpunten bij de ploeg uit Hoornaar. Smitshoek staat na vijf wedstrijden op de dertiende plaats met vijf punten. SteDoCo is met evenveel wedstrijden terug te vinden op de achtste plaats met acht punten.

Rijsoord verloor met het minimale verschil de uitwedstrijd tegen FC Rijnvogels (1-0). De promovendus uit Ridderkerk leed daarmee de eerste nederlaag van het seizoen. Na zes wedstrijden staat Rijsoord vijfde met negen punten.

Zwaluwen kon tegen HSV Hoek een puntje bijschrijven. De Vlaardingers speelden door een eigen doelpunt van Kim Van Den Bergh met 1-1 gelijk. Het team van Oscar Biesheuvel staat na vijf wedstrijden eflde met zes punten.

RVVH is nog steeds niet verlost van de laatste plaats. De Ridderkerkers speelden tegen laagvlieger Argon, dat één punt meer heeft dan RVVH, met 1-1 gelijk. Guytano Dos Santos maakte voor de ploeg van trainer Giovanni Franken het openingsdoelpunt van de wedstrijd. Na zes wedstrijden heeft rode lantaarn RVVH nog maar twee punten.