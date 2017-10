Willemsbrug ook gestraald met Eurogrit

De Willemsbrug - foto: Roald Sekeris

De Willemsbrug in Rotterdam is de laatste weken ook gestraald met het product Eurogrit, dat wit asbest bevat. Dat is uit monsters van het werk gebleken.

Volgens de gemeente Rotterdam is er vooralsnog geen direct gevaar voor gebruikers en omwonenden. De Willemsbrug tussen het Noordereiland en de Maasboulevard wordt opgeknapt en van een nieuwe verflaag voorzien. De oude verf wordt er af gestraald. De brug is al die tijd ingepakt geweest. ''Er moet een duidelijk verschil worden gemaakt tussen de stof die vrijkomt bij het werk en het grit waarmee wordt gestraald. Dat grit is een stuk zwaarder'', vertelt een woordvoerder van de gemeente. Bij stralen wordt het grit afgevuurd op de verflaag. Het grit valt en wordt afgezogen. Bewonersbrief

Het werk op de Willemsbrug is voorlopig stilgelegd. Volgens de gemeente wordt het asbesthoudende grit pas sinds juli gebruikt. Het grit dat in mei op auto's terecht kwam, was een ander grit. De gemeente zal de omwonenden snel informeren met een bewonersbrief.



De Hef

Eurogrit is vorig jaar ook gebruikt bij het werk aan spoorbrug De Hef in Rotterdam. Alleen zou dat materiaal niet gevaarlijk zijn geweest. Volgens producent Sibelco gaat het alleen om het product dat de laatste drie maanden is geleverd. Bij het stralen van de Brienenoordbrug in Rotterdam is er vorig jaar ook gebruik gemaakt van Eurogrit.