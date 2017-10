Koe Geertje wint Fokveedag in Hoornaar

Ondanks het slechte weer zijn ruim 10 duizend mensen zaterdag op de Fokveedag in Hoornaar afgekomen. Op het Boerenlandfeest won koe Geertje van boer Teus van Dijk uit Giessenburg de felbegeerde dagprijs.

Vooraf had eigenaar Van Dijk er al veel vertrouwen in. "Geertje heeft een kaarsrechte rug, mooie ribben en beste benen. Dit is mijn allerbeste koe." En dat vond de jury ook. Voor de rundveekeuring zijn zo'n 200 koeien aangemeld. "Het niveau is hier altijd erg hoog", zegt voorzitter Johan de Groot.

Naast de kampioenskeuring komen ook veel bezoekers voor de gezelligheid naar Hoornaar. "Ik kom altijd weer veel bekenden tegen op de Fokveedag. Het is een soort uitje voor mij", zegt een bezoeker

De Fokveedag is veel meer dan alleen koeien en kaas, vertelt voorzitter De Groot. "We hebben de landbouwbeurs, de warenmarkt en goede producten uit de streek. Dit noemen wij een dag voor boeren, burgers en buitenlui, waar heel veel mensen elkaar weer ontmoeten."