22-jarige man uit Gorinchem in z'n been geschoten

Een 22-jarige man uit Gorinchem is vrijdagavond bij een schietpartij gewond geraakt aan zijn been. De politie zoekt ooggetuigen die mogelijk iets van het incident hebben gezien.

Het slachtoffer liep rond kwart voor elf 's avonds op de Burgstraat in Gorinchem. Twee mannen die hem tegemoet liepen bedreigden hem en eisten dat hij zijn waardevolle spullen aan hen zou geven. De man uit Gorinchem weigerde dat en werd daarop in zijn been geschoten.

De daders zijn spoorloos verdwenen.