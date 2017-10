Basketbal: Rotterdam onderuit in eerste duel

De mannen van Forward Lease Rotterdam Basketbal hebben zaterdag het openingsduel van de dutch basketball league niet kunnen winnen. Het team van coach Armand Salomon zag in een hectische slotfase Apollo Amsterdam met de twee punten naar huis gaan (80-82).

In de eerste kwart leidde Rotterdam Basketbal nog met 23-32. Amsterdam trok in de daaropvolgende kwart de stand gelijk (40-40). De Rotterdammers lieten de gasten met zeven punten uitlopen in een minder sterke derde kwart (56-63), maar zij knokten zich stevig terug in. Uiteindelijk maakte Rotterdam Basketbal, dat afgelopen zomer vijf nieuwe spelers zag komen, nog 80-80. Amsterdam pakte in de laatste minuut de 82-80 voorsprong. De thuisploeg deed in de laatste seconden nog een alles of niets poging, maar dat mocht uiteindelijk niet meer baten.

Donderdag speelt Rotterdam Basketbal de volgende wedstrijd. Het gaat dan op bezoek bij Landstede Zwolle.