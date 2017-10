Overige sporten: waterpoloërs SVH beginnen met gelijkspel

Promovendus SVH is met een gelijkspel aan de eredivisie waterpolo begonnen. In zwembad De Wilgenring pakten de mannen uit Rotterdam een punt tegen Widex GZC Donk (9-9).

De seizoenstart van de mannen van ZPB H&L Productions was minder succesvol. In Utrecht was landskampioen USZC met 12-7 te sterk voor de ploeg uit Barendrecht. Het vrouwenteam van ZPB begon tegen USZC ook met een nederlaag aan het eredivisieseizoen. Dat duel eindigde in 14-6 in het voordeel van de Utrechtse dames.

Volgende week spelen de mannen van ZPB uit tegen De Ham. SVH ontvangt dan in eigen huis de Polar Bears. Over drie weken komen de vrouwen van ZPB thuis in actie tegen ZV De Zaan.

Volleybal

De volleybaldames van Sliedrecht Sport zijn het nieuwe eredivisieseizoen met een overwinning begonnen. Nering Bögel VC Weert werd in eigen huis met 3-0 in sets verslagen (19-25,14-25,17-25). Sliedrecht Sport deelt na één speelronde de koppositie met Regio Zwolle en Coolen-Alterno en speelt volgende week volgende week zaterdag in De Basis tegen Peelpush.

Handbal

ARBO Rotterdam Handbal ging aan de Haastrechtstraat nipt onderuit tegen Stipt/Houten. De gasten uit Utrecht waren met een 29-28 overwinning nipt beter. Het team van trainer Danny Baijens staat elfde met drie punten uit vijf wedstrijden. Volgende week wacht de Rotterdamse handbalformatie de uitwedstrijd tegen Tachos in Waalwijk.

Rugby

De rugbyers van The Hookers konden in huis niet winnen van de Dukes. Het mannenteam uit Hoek van Holland verloren met 22-21 tegen de ploeg uit 's-Hertogenbosch. The Hookers staat na drie wedstrijden in de ereklasse voorlaatste met één punt. Oemoemenoe is volgende week in Middelburg de tegenstander van het Hoekse rugbyteam.