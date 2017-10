El Ahmadi met Marokko dicht bij WK

Karim El Ahmadi

Feyenoord-aanvoerder Karim El Ahmadi is met Marokko dicht bij kwalificatie voor het WK Voetbal 2018 in Rusland. Na de 3-0 zege op Gabon heeft Marokko de leiding overgenomen in groep C van de Afrikaanse kwalificatiezone.

El Ahmadi speelde de gehele wedstrijd mee, oud-Spartaan Mimoun Mahi zat het hele duel op de reservebank. Alle goals werden gemaakt door Khalid Boutaïb. Marokko profiteert van het 0-0 gelijkspel van Ivoorkust tegen Mali. De beslissende wedstrijd wordt op maandag 6 november gespeeld, als Marokko uit speelt in Ivoorkust. Een gelijkspel volstaat voor een plaats op het WK. Vanwege die wedstrijd mist Karim El Ahmadi wel de competitiewedstrijd die Feyenoord een dag eerder, op zondag 5 november, speelt bij ADO Den Haag. In die wedstrijd was El Ahmadi vorig seizoen nog de man van de enige goal.