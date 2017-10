Klopjacht in Spijkenisse na inbraak

In de wijk Groenewoud in Spijkenisse heeft de politie zondagochtend een klopjacht naar twee inbrekers gehouden. De buurt rond de Eikenlaan werd daarbij afgezet.

De twee verdachten hadden toegeslagen in een huis aan de Hoefsmid. Een van de overvallers kon al vrij snel worden opgepakt op de Hazelaarstraat. De ander had zich verstopt in een tuin in de buurt en werd even later gevonden.

Tijdens de zoektocht naar de inbrekers cirkelde er een politiehelikopter boven de wijk.

​De omgeving van de Eikenlaan werd rond kwart voor tien weer vrijgegeven.