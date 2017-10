Man rijdt vrouw klem en steekt haar met mes

Foto: MediaTV

In de Zinkerstraat in Rotterdam-Feijenoord is zondagochtend een vrouw gewond geraakt. Ze werd door een man klemgereden en daarna gestoken met een mes. Volgens de politie kenden de dader en het slachtoffer elkaar uit het verleden.

De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zij er aan toe is.

Agenten hebben de man gearresteerd. De auto van de vrouw kwam tot stilstand tegen de gevel van een appartementencomplex, dat daarbij schade opliep.