Bultrug bezoekt Maasvlakte

Bij de Maasvlakte is dit weekend een bultrug opgedoken. Vogelspotter Julian Bosch maakte er spectaculaire beelden van.

De bultrug is een grote vinvis met lange borstvinnen, een gedrongen lichaam en knobbels op zijn bek en onderkaak. Volwassen dieren zijn twaalf tot zestien meter lang en wegen zo'n 2500 tot 3000 kilo.

Bij walvisspotters en toeristen zijn bultruggen populair om hun spectaculaire sprongen, waarbij ze soms compleet boven de waterspiegel komen.

Bultrugpopulaties leggen elk jaar duizenden kilometers af. Ze zwemmen van de koude, voedselrijke poolstreken naar warmere wateren om daar te paren en jongen te krijgen.

Het is niet de eerste keer dat er bij de Maasvlakte een bultrug is gespot. In 2012 zwom er ook al eentje rond.