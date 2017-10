Rijkswaterstaat heeft zondag het bewegende deel uit de oude Botlekbrug gehaald. De zogenoemde val is zestig meter lang, 23 meter breed en weegt 850 ton.

De 62 jaar oude Botlekbrug is inmiddels vervangen door een nieuwe. Een onverdeeld succes is dat niet. Sinds de opening in juli 2015 zijn er al meer dan honderd storingen aan de nieuwe brug geweest.