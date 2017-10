HC Rotterdam verliest in Eindhoven

De heren van Hockey Club Rotterdam hebben zondagmiddag verloren van Oranje-Rood. In Eindhoven gingen de Rotterdammers met 2-1 onderuit.

In het eerste kwart kreeg Rotterdam goede kansen op de 0-1, maar kwam Oranje Rood in de 23e minuut op voorsprong. Via een rebound uit een strafcorner, schoot Bob de Voogd de 1-0 binnen. Dat was ook de ruststand.

Na ongeveer een uur hockey kon Rotterdam de stand gelijktrekken. Oliver Polkamp schoot hem binnen voor HCR. Lang leek dat ook de eindstand te worden. Totdat Jelle Galema nét voor tijd de 2-1 voor Oranje-Rood maakte, waardoor de Eindhovenaren er met de volle winst vandoor gingen.

Door de nederlaag staat Hockey Club Rotterdam nu op de zevende plek, op één punt van HGC, Oranje-Rood en SCHC, die de vierde plek delen.