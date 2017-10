Neptunus opnieuw kampioen van Nederland

Coach Ronald Jaarsma na het behaalde kampioenschap Dwayne Kemp met de Rotterdamse vlag Neptunus in actie tegen L&D Amsterdam

De honkballers van Curaçao Neptunus zijn opnieuw kampioen van Nederland. De Rotterdammers beslisten zondag de Holland Series door met 6-5 te winnen van L&D Amsterdam. Na vier wedstrijden was de stand al 3-1 in het voordeel van Neptunus, zondag besliste de ploeg van Ronald Jaarsma in Amsterdam de best-of-seven serie dus definitief.

Zaterdag werd de wedstrijd nog afgelast en zondag liepen de ploegen ook vertraging op door regenval. De ploegen konden zondag echter wel de wedstrijd hervatten. Achterstand

Lang zag het er naar uit dat Neptunus het klusje nog niet zou klaren. Amsterdam kwam in de eerste inning al op een 2-0 voorsprong. Pas in de zesde inning werd er weer een punt gescoord. Amsterdam kwam op 3-0, maar zag Neptunus de volgende inning wel op 3-2 komen. Daarna kwamen de Amsterdammers tijdens hun gelijkmakende beurt wel weer op twee punten verschil. Lang zag het er naar uit dat Neptunus het klusje nog niet zou klaren. Amsterdam kwam in de eerste inning al op een 2-0 voorsprong. Pas in de zesde inning werd er weer een punt gescoord. Amsterdam kwam op 3-0, maar zag Neptunus de volgende inning wel op 3-2 komen. Daarna kwamen de Amsterdammers tijdens hun gelijkmakende beurt wel weer op twee punten verschil. Maar de negende inning bood uitkomst voor de ploeg uit Rotterdam. De ploeg gooide de wedstrijd compleet om en liep uit naar een 6-4 voorsprong. Amsterdam bracht de spanning nog terug, maar kon niet voorkomen dat Neptunus voor de vijfde keer op rij kampioen werd.