De Wolf: 'Koeman of Rutten volgende bondscoach'

Nederland won zaterdag weliswaar met 3-1 van Wit-Rusland, maar kan zich alleen via een monsterzege op Zweden nog plaatsen voor het WK voetbal in Rusland van komende zomer. De analisten van Rijnmond Sport lieten hun licht over het Nederlands Elftal schijnen.

Analist Rob Jacobs keek naar de wedstrijd tegen Wit-Rusland en werd daar niet vrolijk van. "Ik vraag me af: waarom zijn ze eigenlijk begonnen? Want ik heb een Nederlands Elftal gezien, dat de naam van het Nederlands Elftal niet waard is. Het is echt een schande dat deze spelers spelen."

Volgens Jacobs is er slechts één manier om ooit nog op een eindtoernooi te spelen. "Ik hoop dat Eric Gudde het voor elkaar krijgt om het EK in ons land te laten houden. Dat is de enige mogelijkheid om nog mee te doen", zegt Jacobs met een knipoog tegenover RTV Rijnmond.

Fred Rutten of Ronald Koeman

Oud-Feyenoorder en analist John de Wolf kijkt terug op de kwalificatiereeks en concludeert dat de nederlaag in Bulgarije uiteindelijk de sleutelwedstrijd was. "Als je in een kwalificatiereeks zit, dan ga je aan het einde kijken waar je punten verloren hebt. Dan blijkt Bulgarije-uit een wedstrijd te zijn die keihard aangekomen is."

Als Nederlaag zich dinsdag niet plaatst en Dick Advocaat vertrekt, zou De Wolf twee namen aanraden: Fred Rutten en Ronald Koeman. "Dat zijn voor mij twee serieuze gegadigden. Je moet een trainer aanstellen die goed om kan gaan met jeugdige talenten goed en spelers beter gaat maken. En het liefst voor de langere termijn."

Eén procent kans

Verslaggever Sinclair Bischop doet dinsdag verslag van de wedstrijd tegen Zweden. Een wedstrijd om des keizersbaard. "Maar het is misschien wel de laatste keer dat we Robben in het Nederlands Elftal zien", zegt Bischop tegen over RTV Rijnmond.

"Daarnaast ga je als voetballiefhebber naar het stadion voor het ene procentje kans, dat Nederland nog heeft. Daar probeer je voor te gaan, al is dat niet realistisch. Maar als coach moet je je team wel zo het veld insturen. Zo van: laten we maar zien wat er in de eerste tien minuten gebeurt, zoals een rode kaart of een snelle goal. Kijk bijvoorbeeld naar Barcelona-Paris Saint Germain. Ze gingen er wel voor."

