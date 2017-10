Leonidas met tien man niet langs Purmersteijn

Leonidas is er zondag in de Hoofdklasse A niet in geslaagd om van Purmersteijn te winnen. Laatstgenoemde club won met 5-2. Leonidas speelde geruime tijd met tien man doordat Ilyas Chouaibi in de eerste helft een rode kaart kreeg.

Na acht minuten kwam Purmersteijn al op voorsprong, maar tien minuten later wist Stanislav Stankov de stand gelijk te trekken. Een minuut later kwam Leonidas echter meteen weer op achterstand én kwam het met tien man te staan. Vlak na rust kwam Purmersteijn dan ook op 3-1 en volgde de 4-1 snel. Leonidas deed nog wat terug via Assad El Harti, maar zag de 5-2 tien minuten voor tijd nog vallen. Leonidas staat neemt na zes wedstrijden de zevende plek in.