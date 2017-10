Bart Lammerse uit Oostvoorne kampioen Wegenwacht

Bart Lammerse was maandagochtend weer vroeg op pad

Bart Lammerse uit Oostvoorne is in Slovenië uitgeroepen tot de beste wegenwachter van Europa. Dat gebeurde dit weekend tijdens het EK voor wegenwachters in Slovenië.

Bart won de titel samen met zijn Amersfoortse collega Eddy Segers. "We hebben het zeker goed gedaan met z'n tweeën. We streden tegen zestien teams uit verschillende landen. Er werden incidenten gesimuleerd en daarbij kon je punten scoren op verschillende onderdelen." De deelnemers werden getest op hun kennis van autotechniek, klantvriendelijkheid en hun communicatievaardigheden. Het is dus meer dan alleen sleutelen. Bart Lammerse werkt bij de ANWB sinds 2011. De wegenwachter is maandagochtend weer gewoon aan het werk gegaan. "Ik sta weer te trappelen om te beginnen. Het is geweldig om mensen op weg te helpen."