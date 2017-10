Piepende trams in Schiedam aangepakt

De werkzaamheden zijn maandagochtend van start gegaan Geen tram op de Koemarkt

De RET begint maandagochtend met het vervangen van de tramrails in de bocht op de Koemarkt in Schiedam. Het spoor is verouderd. Omwonenden klagen al tijden over de herrie die de trams daar maken.

Bewoners vergelijken het geluid van de trams met een tandartsboor. Volgens de RET is de overlast na de vervanging van de rails verdwenen. De komende twee weken moeten de bewoners rekening houden herrie rond de werkzaamheden. "Het spoor ligt in het beton. Dat moeten we eerst weghalen. Daarna gaan we de rails opnieuw leggen. Het verwijderen van het beton zal in de omgeving goed te horen zijn", zegt Diana van Steijn van de RET. "We werken van 07.00 tot 19:00. Dat zijn de momenten waarop we herrie gaan maken." Ook op de Schiedamseweg wordt een deel van de trambaan aangepakt.