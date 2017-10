Brandwondenpatiënten krijgen behandeling met gekweekte huid

Brandwondencentrum in Rotterdam

Het brandwondencentrum in Rotterdam begint in oktober met het behandelen van patiënten met nieuw gekweekte huid. Deze wordt opgebouwd uit eigen huidcellen van de patiënt.

Ook de brandwondencentra in Groningen en Beverwijk starten met de behandeling. De Nederlandse centra zijn de eerste in Europa die werken met de nieuwe behandeltechniek.

Patiënten herstellen sneller met de nieuwe behandeling. Ook houdt een patiënt minder littekens over aan een brandwond. "Met behulp van tissue engineering kweken we een deel van een nieuw orgaan (huid) dat we transplanteren op diepe brandwonden van zowel kinderen als volwassen patiënten'', zegt Esther Middelkoop, bijzonder hoogleraar huidregeneratie en wondgenezing.

De gekweekte huid wordt niet afgestoten door het lichaam. Dat is volgens Middelkoop bij huid van een orgaandonor wel het geval.