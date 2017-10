Brons voor Bart Deurloo op WK Turnen

Bart Deurloo heeft in zijn eerste WK-toestelfinale het brons gepakt op de rekstok. De Ridderkerken kwam als eerste in actie en zette direct een geweldige score neer.

Deurloo slaagde er niet in zijn gewenste 'triple' uit te voeren. Na de combinatie van vluchtelementen Kovacs/Cassina kwam hij niet goed uit om de Kolman er meteen achteraan te doen. Met de Yamawaki als vierde vluchtelement en een klein stapje bij de afsprong kwam Deurloo tot 14,200.

Hij stond samen met Epke Zonderland, die zilver pakte, in de WK-finale op rek. Twee Nederlanders in die toestelfinale was pas één keer eerder voorgekomen. In 2007 in Stuttgart werden Zonderland en Jeffrey Wammes respectievelijk vierde en vijfde.

Deurloo zei de laatste jaren vaak: ,,ooit versla ik Epke aan de rekstok''. Dat gebeurde niet, maar met brons was zijn eerste WK-toestelfinale toch een succes. Al was de 'triple' er niet gekomen. ,,Het heeft niks met lef te maken, je moet gewoon goed uitkomen aan de stok en dan kan het'', zei hij vooraf. Twijfel was er slechts omdat hij de drievoudige combi nooit in wedstrijden had laten zien. ,,En dat is natuurlijk wel anders.''