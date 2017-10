Playlist Muziek voor Volwassenen 07-10-2017

muziek-voor-volwassenen-03

CD van de Week is "Roll With the Punches" van Van Morrison.

Rode draad is het album "Dim lights, thick smoke and Hillbilly music" met muziek van o.a. Buck Owens, Bobby Bare en Johnny Cash. De playlist is te vinden in de pdf.

Documenten: PlaylistDerksen171007