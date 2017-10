Nicolai Jørgensen terug op trainingsveld

Feyenoord werkt toe naar de hervatting van de eredivisie met een uitgedunde selectie. Wel is Nicolai Jørgensen terug op het trainingsveld, na zijn hamstringblessure.

Vanwege de interlandbreak staat Van Bronckhorst maandagochtend maar met een kleine groep op het trainingsveld van Varkenoord. Kenneth Vermeer doet, net als eind vorige week, weer alles mee op de trainingen. Ook Sven van Beek en Bart Nieuwkoop zijn weer van de partij en zijn weer volledig inzetbaar na hun basisrentree in het tweede elftal. Jørgensen is terug, maar traint nog wel apart van de groep.

In de loop van de week sluiten ook de afwezige internationals weer aan bij de landskampioen, die de competitie hervat met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Daarna volgen er in een ruime week nog eens drie thuisduels met de komst van Shakthar Donetsk, Ajax en AVV Swift naar De Kuip.