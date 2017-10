Vrachtwagendief aangehouden in Alblasserdam

De chauffeur parkeerde de vrachtwagen op de A15 Foto: Politie Drechtsteden-Buiten

​In de bosjes langs de A15 bij Alblasserdam is een vrachtwagenchauffeur gearresteerd omdat de man zijn vrachtwagen had gestolen in Duitsland. De politie kwam de vrachtwagen zondagnacht op het spoor dankzij het ingebouwde track en trace systeem.

Ter hoogte van het tankstation kreeg de chauffeur een stopteken. De man stopte midden op de snelweg en sloeg op de vlucht. Hij stak de snelweg over, kroop door een sloot en verstopte zich in de bosjes. Allemaal tevergeefs: de man werd gearresteerd.