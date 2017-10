Massale vissterfte in Maassluis

In het water van de Zuidvliet in het centrum van Maassluis drijven honderden dode vissen. Medewerkers van het Hoogheemraadschap Delfland zijn bezig de nog levende vissen te evacueren.

Ze verplaatsen de vissen naar de Noordvliet die parallel loopt aan de Zuidvliet. De dode vissen worden verwijderd.

Wellicht houdt de vissterfte verband met vervuild bluswater dat vorige week in de wateren van Midden Delfland terecht is gekomen bij het blussen van een grote brand in buurgemeente Maasland. Op dit moment wordt dit onderzocht.

Verschillende soorten