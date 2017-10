Massale vissterfte in Zuidvliet Maassluis

In het water van de Zuidvliet in het centrum van Maassluis drijven honderden dode vissen. Medewerkers van het Hoogheemraadschap Delfland zijn bezig de nog levende vissen te evacueren.

Ze verplaatsen de vissen naar de Noordvliet die parallel loopt aan de Zuidvliet. De dode vissen worden verwijderd.

Zuurstofloos

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de massale vissterfte. Wel bleek uit een meting dat het water in de Zuidvliet vrijwel zuurstofloos is. Er zijn monsters genomen die nog moeten worden onderzocht.

Veel vis

De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in waternatuur door het Hoogheemraadschap Delfland en daarom zit er veel vis in de Noord- en Zuidvliet in Maassluis. Onder de dode vissen zitten verschillende vissoorten. "Groot en klein", vertelt een woordvoerder van het Hoogheemraadschap.

Incident

Vorige week is bij een grote brand vervuild bluswater in de sloten van de buurgemeente Maasland terechtgekomen. Momenteel wordt onderzocht of dit incident verband houdt met de vissterfte.