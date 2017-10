Rotterdamse raad debatteert over asbest Willemsbrug

De vestiging van Sibelco in Dordrecht

De VVD in Rotterdam heeft een debat aangevraagd over het asbest dat is aangetroffen bij de werkzaamheden van de Willemsbrug. Donderdag vergadert de raad over het onderwerp.

Het werk aan de brug werd vrijdag neergelegd, nadat bekend werd dat bij straalwerkzaamheden Eurogrit is gebruikt dat wit asbest bevat. Het Papendrechtse bedrijf Sibelco verkoopt het product Eurogrit in Nederland.

De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hebben maandag op verzoek van Sibelco een bezoek aan hun vestiging in Dordrecht gebracht.

De Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans komt op korte termijn met een informatiebrief over het werk aan de Willemsbrug.

Noordereiland

De gemeente heeft de bewoners van het Noordereiland zondag met een brief geïnformeerd. Er zijn in totaal 5000 brieven gestuurd. Daarin staat dat het grit niet buiten de beschermende tent rond de brugpylonen is gekomen.

Volgens de gemeente wordt het asbesthoudende grit pas sinds juli gebruikt. Het werk aan de brug is voorlopig stilgelegd. Het grit dat in mei op auto's terecht kwam, was een ander product.

