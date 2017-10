Stadslandsbouwkas Dordrecht verwoest door brand

De afgebrande landbouwkas Beheerder Jan Ligtenberg

De stadslandbouwkas in Dordrecht is grotendeels in de as gelegd door brand. Er kwam veel rook vrij bij het vuur, waardoor de naastgelegen snelweg A16 korte tijd moest worden afgesloten. "Er zijn nog twee halve stoelen over", zegt de beheerder.

De brand was dit weekend. Beheerder Jan Ligtenberg nam maandag de schade op. "Plantenzaden, boeken, gereedschappen en ons koffiezetapparaat. Alles is verwoest. Er zijn nog twee halve stoelen over." "Het is een puinhoop geworden. Er is niet veel meer over van wat er stond. Het maakt mij verdrietig en ik slaap er niet van. Dit was het hart van de kas", sombert Ligtenberg. Het zit de beheerder niet mee. In juni werd hij overvallen en vastgebonden. De daders waren toen op zoek naar geld en wiet, omdat ze dachten dat dat daar geteeld werd. Ligtenberg gaat aangifte doen. Hij denkt niet dat dat de brand te maken heeft met de overval. Wel gaat hij ervan uit dat het vuur aangestoken is.