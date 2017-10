Schelvis over Oranje-malaise: "Voetbal vraagt nu meer dan in de jaren '70"

Emile Schelvis

Onze huisanalyticus Emile Schelvis pleit voor een andere kijk op voetbal, want de zienswijze van weleer in Nederland, is volgens hem niet meer van deze tijd. "Voetbal evolueert door. Er wordt meer gevraagd dan in de jaren '70 het geval was."

Schelvis zegt dat op Radio Rijnmond in het programma Middag aan de Maas. "Laat ik duidelijk zijn. Ik heb enorme genoten van het voetbal in de jaren '70, een geweldige jeugd. Maar hoeveel ik daar van heb genoten als klein jongetje, het voetbal zit nu in een andere stroom. Je zal je dus moeten aanpassen." Kansloze missie in Amsterdam tegen Zweden

7-0. Dat is de uitslag die Nederland dinsdagavond neer moet zetten tegen Zweden. Dat gaat dus niet gebeuren. Maar hoe heeft het zo ver kunnen komen dat de nummer 3 van de wereld van 2014 zó ver is afgezakt in zo'n korte tijd? 7-0. Dat is de uitslag die Nederland dinsdagavond neer moet zetten tegen Zweden. Dat gaat dus niet gebeuren. Maar hoe heeft het zo ver kunnen komen dat de nummer 3 van de wereld van 2014 zó ver is afgezakt in zo'n korte tijd? Volgens Schelvis is de kwaliteit uit het team gelopen. "We zijn nu minder en dan komt het ook aan op werklust en teamgeest. En in de Nederlandse cultuur zit dat gevoel van trots om voor de nationale ploeg uit te komen toch minder opgesloten. Dan krijg je wedstrijden zoals je in de afgelopen WK-kwalificatiereeks hebt gezien."