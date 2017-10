WB Shorttrack in Dordrecht groot succes

De Nederlandse relayploeg viert hun succes bij de WB Shorttrack in Dordrecht

De wereldbekerwedstrijden Shorttrack in Dordrecht waren een groot succes. De sfeer aan de Sportboulevard was prachtig, mede door de Nederlandse successen van afgelopen weekend.

Wij waren erbij op zaterdag, toen Sjinkie Knegt zilver pakte op de 500 meter en de vrouwen estafetteploeg zich knap plaatste voor de finale. De vader van Lara van Ruijven, één van de schaatsters in die ploeg, vertelt over de sport. Ook kwamen we een Canadese fan tegen, die ondanks alle uitdossingen toch uit een ander land bleek te komen...

Geniet hierboven nog even na van de sfeer en de topsport bij de WB Shorttrack in Dordrecht.