Asbestlek Willemsbrug baart bewoners Noordereiland zorgen

Foto: Marion Keete Foto: Marion Keete

Bewoners van het Noordereiland maken zich zorgen over de asbest die is ontdekt bij werkzaamheden aan de Willemsbrug. Ze zeggen dat ze meerdere keren hebben gezien dat er een stofwolk is vrijgekomen vanuit de 'tent' die om de pylonen zat.

Bewoner Patrick van IJsselmuide: "Ik heb zeker drie keer zo'n wolk naar buiten zien komen. Ik heb contact met medebewoners en ook zij zijn ongerust." Sommige bewoners van het Noordereiland wonen op nog geen twintig meter afstand van de werkzaamheden. In juli is de aannemer overgestapt naar een ander soort grit om de oude verf van de brug af te stralen. Dat gebeurde na klachten van omwonenden dat hun auto's beschadigd waren geraakt door het grit, waarin metaal zat verwerkt. Patrick van IJsselmuide: "Dit grit zou beter zijn, maar voor de gezondheid levert het dus meer gevaar op." De lekkages heeft Van IJsselmuide telkens gemeld bij de uitvoerder. Die heeft toen tijdelijk de werkzaamheden stilgelegd en na reparatie van het tentdoek weer hervat. De werkzaamheden aan de Willemsbrug liggen nu voor onbepaalde tijd stil na de vondst van asbest. Het bedrijf Sibelco roept het grit dat gebruikt is terug, omdat de oorsprong van het asbest onduidelijk is. Op een filmpje van aannemer Venko uit Ridderkerk is te zien dat het met asbest besmette grit open en bloot in een ton wordt gegoten. Ongeveer dertig medewerkers van Venko en de gemeente Rotterdam hebben de afgelopen drie maanden aan de Willemsbrug gewerkt. Uit nader onderzoek moet blijken of zij asbest hebben ingeademd. Bij de gemeente zijn tot nu toe nog maar weinig bezorgde reacties binnengekomen. Een van de bellers was een bezorgde vader; zijn vrouw en kinderen fietsen dagelijks over de Willemsbrug. Maak je je zorgen of heb je informatie over deze zaak? Mail dan naar sjoerd.bootsma@rijnmond.nl of bel 010-7075 715.