Het is niet een kwestie van te weinig sporten en teveel eten

Vergéét het Crash-diëet. Montignaccen? Lees de bijsluiter! Sonja Bakkeren? Lees de kleine lettertjes. In Rijnmond Nu alles over het gevecht tegen overgewicht.

Het is jouw lichaam. En zeker in deze competitieve maatschappij waar alles maar perfect moet zijn (open maar een willekeurige Facebook-pagina) raken steeds meer mensen in de put omdat ze alles proberen, maar ogenschijnlijk niks lukt. Daar krijgen ze stress van. En laat dat nou weer cortisol aanmaken, en dan neemt je gewicht weer toe.

Te gast bij Rijnmond Nu: Hoogleraar Obestas en Stress van het Erasmus MC, Liesbeth van Rossum. Zij pleit voor meer begeleiding voor mensen met gewichtsproblemen. Voor meer studie en begrip. Zij ziet nog heel veel verdriet in haar spreekkamer. Maar de hoopvolle boodschap die Rijnmond Nu je kan geven is: Je bent een stuk wijzer aan het einde van de uitzending van vanavond.

