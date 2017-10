Gevluchte karate-trainer wil Nederlands succes op OS

Drie jaar geleden vluchtte Babak Goudarzi uit Iran voor Nederland. De voormalig wereldkampioen karate was z'n leven niet zeker en belandde in Portugaal. Nu heeft hij maar één droom: succes met de Nederlandse karateka's op de Olympische Spelen in Tokio.

"Karate is mijn passie", begint Goudarzi het interview. En in alles straalt hij dat uit. De Iranees is een begrip in de karatewereld. Speciaal voor hem belegde de nationale ploeg van de Filipijnen een trainingskamp in Hoogvliet.

Niet alleen werd Goudarzi individueel wereldkampioen, ook als trainer van de Iraanse selectie werd hij met zijn team de beste van de wereld. Maar het Iraanse karate gleed af. Toen Goudarzi kritiek uitte over de voorzitter van de bond viel dit volledig verkeerd. "Ze willen mij dood maken. In ieder geval moet ik de gevangenis in", legt hij uit.

Iedere dag mist hij z'n moeder en zussen, die nog in Iran zijn. Hij kan niet terug en wil niet terug. "Ik wil hier blijven. Ik ben Nederland dankbaar en wil succes met de Nederlandse ploeg. Dat is mijn droom."

Bekijk hierboven het indrukwekkende verhaal van Babak Goudarzi.