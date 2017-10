Verhalen van toen in de taal van nu

Hoe zou de inname van Den Briel door de Watergeuzen nu in het nieuws komen? En de rellen in Katendrecht rond de seksindustrie daar? De website Dag van Toen herschrijft de geschiedenis van bekende en minder bekende nieuwsfeiten.

RTV Rijnmond-nieuwslezer Dave Datema is de maker van Dag van Toen. Dit project vloeit voort uit zijn radiorubriek Dag van Toen. Nadat die rubriek is gestopt, kon Datema het niet loslaten. In zijn vrije tijd is hij doorgegaan met het verzamelen van de verhalen, het onderzoeken en het herschrijven.

Het resultaat is een website vol historische verhalen uit heel Zuid-Holland. Tijdens de Maand van de Geschiedenis (oktober) worden er vijftig artikel geplaatst die het nieuws van toen vertellen in de taal van nu. De inhoud is hetzelfde, de 'verpakking' gemoderniseerd.

Je blaast het stof er even vanaf en gaat eens kijken hoe een krant dat vandaag zou schrijven Dave Datema

"Het oudste verhaal is uit het jaar 1018 maar er zitten ook verhalen bij uit de 21 eeuw". Het gaat over politiek, misdaad, sport en nog veel meer.

Meer verhalen

Als de Maand van de Geschiedenis is afgelopen, blijft de Dag van Toen bestaan. "Er komen nog meer verhalen aan", zegt Dave. Naast de website is Dag van Toen ook te volgen op Facebook

Foto: Buurtbewoners van Katendrecht (Rotterdam) gooien ruiten in van bordelen en clubs, Fotograaf: Hans Peters, Nationaal Archief/Anefo. Licentie: CC-BY