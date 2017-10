Rotterdammer strijdt voor wereldtitel op Coffee Masters 2017

Bij de Rotterdamse Rob Clarijs hoef je geen simpele ‘bak koffie’ te verwachten. De koffiekunsten van de 27-jarige zijn zelfs zo goed dat hij over een paar dagen mag laten zien wat hij kan op de Coffee Masters 2017 in New York. Samen met nog vijftien andere koffiemakers strijdt hij om de wereldtitel. Hij is de enige Nederlander die hiervoor is geselecteerd.

Onbekend in de koffiewereld is Rob niet: hij is barista, Italiaans voor barman, in Rotterdam. Besmet met het koffievirus, zegt hij zelf. Hij geeft trainingen in de horeca, brandt ook nog zijn eigen koffie in Zeeland en deed eerder al mee aan Coffee Masters in Londen.

“Ik weet waar mijn fouten lagen in Londen, dus nu ga ik er weer voor”, vertelt hij aan Omroep Zeeland. “Maar als ik naar de concurrentie kijk, word ik heel zenuwachtig. Het zijn kampioenen die meedoen."

Vormpjes in de melk



Voor de internationale wedstrijd in Amerika moet hij uitblinken in zeven disciplines, voor hij de beste koffiekunstenaar van de wereld mag worden genoemd.

Zo moet hij koffie proeven en raden waar die vandaan komt en vormpjes maken in de melk. “Andere baristawedstrijden richten zich vaak maar op één discipline, hier moet het allemaal.”

Een video waarin hij zijn eigen brouwsel in elkaar flanste – een zelfbedacht drankje waar in ieder geval koffie en nog twee ingrediënten in zitten – zorgde ervoor dat hij zijn ticket naar Amerika kon boeken.

“Ik sprong een gat in de lucht toen ik die mail kreeg. Het mooiste zou nu zijn als ik de wedstrijd zou winnen, maar een plek in de halve finale maakt me ook blij.”