De honkballers van Curaçao Neptunus werden zondag voor de achttiende keer in de historie kampioen van Nederland. De Rotterdammers beslisten de Holland Series door met 6-5 te winnen van L&D Amsterdam.

Na vier wedstrijden was de stand al 3-1 in het voordeel van Neptunus, zondag besliste de ploeg van Ronald Jaarsma in Amsterdam de best-of-seven serie dus definitief. Daarna brak het feest los. Beleef het feest mee in bovenstaande video.