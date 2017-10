Deurloo: 'Bronzen medaille mooi begin'

Turner Bart Deurloo pakte in zijn eerste WK-finale direct een medaille. De geboren Ridderkerker eindigde achter de Kroaat Tin Srbic en landgenoot Epke Zonderland als derde en pakte de bronzen plak.

Deurloo is tevreden met zijn prestatie, al ging niet alles volgens plan. ''Het ging niet super. Het was zeker niet mijn beste oefening van het seizoen. Mijn afsprong, mijn vluchtelementen, eigenlijk had alles wel beter gekund'', zei Deurloo, die niet zijn gewenste drie vluchtelementen achter elkaar deed. ''Ik kwam niet helemaal goed uit, maar dat was geen ramp. Als je de oefening gewoon netjes afmaakt, is er niet veel aan de hand.''

De in Rotterdam woonachtige turner wil uiteindelijk vier vluchtelementen achter elkaar laten op een groot toernooi en dan natuurlijk het liefst de Olympische Spelen. ''Of dat dit jaar al gaat lukken weet ik niet. Voor het volgende grote toernooi is het plan om er wel drie achter elkaar te doen. Ik heb ook nog wel even de tijd. Er komen nog twee EK's en twee WK's, voordat de Spelen beginnen. Deze medaille is een mooi begin.''

Epke

Bart Deurloo was de eerste turner die in de finale aan de rekstok mocht gaan hangen. Hij kon dus kijken wat zijn concurrenten deden en zag tot zijn eigen verbazing (zie foto) dat Epke Zonderland een deel van zijn oefening met één hand deed. ''Je ziet het niet elke dag dat iemand aan één hand blijft hangen. Ik zei ook al tegen Epke dat het puur wilskracht was. Ik denk niet dat hij dit nog een keer zo wil ervaren en zeker niet in een finale. Het was wel mooi en spannend om te zien. Vandaar mijn reactie ook, denk ik.''