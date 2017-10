Gewapende overval op supermarkt in Vlaardingen

Archieffoto

De Jumbo in de Vlaardingense wijk Holy-Zuid is overvallen. Twee of drie daders kwamen de supermarkt aan De Loper binnen en bedreigden het personeel met een vuurwapen.

Ze zijn er met onbekende buit weer vandoor gegaan. Niemand raakte gewond. De politie heeft met een helikopter naar de daders gezocht. Maar die zijn nog niet gepakt. Volgens de politie gaat het om jongens in de leeftijd van 15 tot 20 jaar.