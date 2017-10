Schiedam in rep en roer over bomenkap

In Schiedam groeit het verzet tegen de kap van tachtig bomen aan de Westfrankelandsedijk. De bomen moeten wijken voor een nieuw aan te leggen fiets- en voetpad.

Bij de bezwaarschriften-commissie hebben zich meer dan dertig Schiedammers gemeld die vinden dat de kap niet door mag gaan. En via social media hebben al honderden mensen zich tegen het plan gekeerd.

Het gaat om bomen tot 25 meter hoog, waaronder populieren, esdoorns, elzen en iepen. Volgens Huib Sneep, een expert op het gebied van bomen maar ook van ruimtelijke inrichting, zijn de bomen niet alleen mooi, maar ook nuttig. "Ze vormen de begrenzing tussen industrie- en woongebied", zegt hij. "Ze houden dus ook veel vuil en geluid van bedrijven tegen. En dat is voor de bewoners in Schiedam-West en Zuid wel zo prettig."

Voor het nieuwe, regionale (snel)fietspad valt volgens Sneep nog wel wat te zeggen, maar voor het metersbrede voetpad heeft hij geen goed woord over. "Er lopen hier bijna nooit mensen, want aan de overkant heb je prachtige parken, als het Sterrebos. De enigen die ervan overtuigd zijn dat hier mensen lopen, zijn de ontwerpers van dit plan die niet in Schiedam wonen."

De bezwaarschriften-commissie houdt deze week een hoorzitting over de omstreden bomenkap in Schiedam. Eind oktober wordt een uitspraak verwacht.