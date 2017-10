Oud-Beijerlandse pakt koppositie in World Solar Challenge

Sharon Luik in Australië. Foto: Maarten Hagg

De hitte was niet het enige waar het Nuon Solar Team van de TU Delft zich tegen moest wapenen op de tweede dag van het WK Zonneracen in Australië. Een mechanisch probleem onderweg dwong coureur Sharon van Luik (23) uit Oud-Beijerland onderweg te stoppen. Ondanks de pech wist het team uit Delft ook maandag de eerste plek te behouden.

Sharon was onderweg toen ze voelde dat zonneauto Nuna9 niet meer reageerde zoals het hoorde. “Ik hoorde een klap, dus ik dacht aan een klapband”, vertelt ze.

Het Nuon Solar Team sprong er meteen bovenop; Nuna9 ging aan de kant. Een stukje in de wielophanging bleek afgebroken. Ondanks een snelle reparatie, zagen de teamleden de nummer twee uit Japan met hun Tokai Challenger voorbijkomen.

“Het was na tien minuten alweer opgelost. Het was balen, want je ziet Tokai dan voorbij vlammen. Voorsprong weg."

Vanaf toen was het doel van het Nuon Solar team alleen nog maar de koppositie terug veroveren. En dat deden ze. Sharon: “Zodra het veilig was, haalden we ze weer in.”

Met een voorsprong van twee minuten finishte Nuna9 op dag twee van de World Solar Challenge. Het is een tweejaarlijks internationale race, die in het noordelijke Darwin begint en eindigt in het zuidelijke Adelaide. De zonnewagens leggen een afstand af van 3022 kilometer.